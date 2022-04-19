النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۹مشاهدات
‍ پ

الرئيس قيس سعيد يؤكد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن لحماية الوطن والمواطنين

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن الداخلي، لحماية الوطن والمواطنين في أفضل الظروف.
رمز الخبر: ۶۶۲۹۱
تأريخ النشر: 18 April 2022

وفي كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لتأسيس قوات الأمن الداخلي، قال الرئيس سعيد، إنّ الذكرى تعد مناسبة لاستحضار ما قدمته قوات الأمن الداخلي من تضحيات من اجل مناعة الدولة وعزتها، مؤكدا الحرص على توفير سبل الاحاطة لقوات الأمن الداخلي.

الرئيس سعيد، أوضح أهم بنود المرسوم الرئاسي المحدث لمؤسسة "فداء" التي ستوفر أسباب الرعاية والاحاطة الاجتماعية والصحّية للقوات الأمنية والعسكرية المسلحة، على الصعيد الاجتماعي. وأكّد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الامن الداخلي، لحماية الوطن والمواطنين في أفضل الظروف، مؤكداً بان القانون هو الفيصل لكل تجاوز من القوات الأمنية.

واستغرب الرئيس التونسي، بالمقابل، عدم ملاحقة القضاء، البعض الذين يكيلون التهم جزافا، وفق تعبيره، واصفا اياهم بمن يريد اسشتراء الفساد في مفاصل الدولة بالراقصين على الحبال. وتوجّه اليهم بالقول بـ"أنهم واهمون".

وفي ختام كلمته في الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لتأسيس قوات الأمن الداخلي، أكد سعيد أن سيادة الدولة فوق كل إعتبار، وبأن خيارات الشعب التونسي لارجعة فيها.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
شرطة دبي تحبط تهريب مخدرات بقيمة 18.6 مليون دولار والمتهمون من جنسيات مختلفة
وزارة الدفاع تعلن مقتل 19 من حزب العمال الكردستاني في عمليتها المتواصلة شمال العراق
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
الجبهة الشعبية: لمرجعية وطنية موحدة تقوم على أساس التخطيط والاسناد للمقاومة والانتفاضة
بوتين يبحث مع نظيره الجزائري سوق الطاقة والتوتر في الشرق الأوسط وأوكرانيا
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
مقدمة الأخبار الأكثر شهرة في بيونغ يانع تشكر كيم جونغ أون على منحها شقة جديدة
حزب الله: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأمريكيين
الرئيس قيس سعيد يؤكد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن لحماية الوطن والمواطنين
محافظ البنك المركزي يحذر من تداعيات انخفاض الين
صواريخ اسكندر تدمر مركز إدارة لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية
وقفة تضامنية في معتقل الخيام مع الأسرى في السجون الإسرائيلية
القطاع السياحي يستعيد زخمه بعد الشلل الذي تسبب به وباء كورونا
المسيّرة الايرانية الأحدث "غزة"
راصد المخاطر عدد 1
افتتاح معرض للفن المغربي الحديث في متحف بمدينة أمستلفين
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
النخالة لوزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حماية أرضه ومقدساته
سيول تختبر جيلاً جديدًا من الرادارات التي طورتها لسفنها الحربية
زيلينسكي: كل تأخير سياسي لايصال السلاح هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين
حزب الله: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأمريكيين
الاتفاق بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة لا يشمل أطرافًا ثالثة وليس مرتبطا بواشنطن
طوكيو: سنسعى للتواصل الوثيق مع الإدارة القادمة لكوريا الجنوبية
حريق هائل في كيب تاون يشرد المئات
السيد نصرالله: مسيرة المقاومة والشهادة تمثل معاني الحب لله ورسوله