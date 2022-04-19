الرئيس قيس سعيد يؤكد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن لحماية الوطن والمواطنين

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن الداخلي، لحماية الوطن والمواطنين في أفضل الظروف.

وفي كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لتأسيس قوات الأمن الداخلي، قال الرئيس سعيد، إنّ الذكرى تعد مناسبة لاستحضار ما قدمته قوات الأمن الداخلي من تضحيات من اجل مناعة الدولة وعزتها، مؤكدا الحرص على توفير سبل الاحاطة لقوات الأمن الداخلي.

الرئيس سعيد، أوضح أهم بنود المرسوم الرئاسي المحدث لمؤسسة "فداء" التي ستوفر أسباب الرعاية والاحاطة الاجتماعية والصحّية للقوات الأمنية والعسكرية المسلحة، على الصعيد الاجتماعي. وأكّد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الامن الداخلي، لحماية الوطن والمواطنين في أفضل الظروف، مؤكداً بان القانون هو الفيصل لكل تجاوز من القوات الأمنية.

واستغرب الرئيس التونسي، بالمقابل، عدم ملاحقة القضاء، البعض الذين يكيلون التهم جزافا، وفق تعبيره، واصفا اياهم بمن يريد اسشتراء الفساد في مفاصل الدولة بالراقصين على الحبال. وتوجّه اليهم بالقول بـ"أنهم واهمون".

وفي ختام كلمته في الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لتأسيس قوات الأمن الداخلي، أكد سعيد أن سيادة الدولة فوق كل إعتبار، وبأن خيارات الشعب التونسي لارجعة فيها.

المصدر:يونيوز