محافظ البنك المركزي يحذر من تداعيات انخفاض الين

حذّر محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا من أن تحركات الين الأخيرة كانت "حادة للغاية" وقد تضر بخطط أعمال الشركات.

وقال كورودا أمام البرلمان، اليوم الإثنين، "بهذا المعنى، نحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار التأثير السلبي لضعف الين"، مشددا على أن بنك اليابان يجب أن يحافظ على برنامجه التحفيزي الضخم لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وخلال الجلسة نفسها، حذّر وزير المالية شونيتشي سوزوكي مجدداً من أن التحركات السريعة في أسعار الصرف غير مرغوب بها، وأن أسعار العملات يجب أن تتحرك بثبات، رافضاً التعليق عما إذا كانت طوكيو مستعدة للتدخل في سوق العملات لوقف تراجع العملة المحلية.

يأتي ذلك بعد الانخفاضات الأخيرة في الين الياباني الذي فقد نحو 10 ين مقابل الدولار في غضون شهر.

بعد هذه التعليقات، سارع المتداولون إلى شراء الين بكثافة، مما دفع الدولار للهبوط بنسبة 0.22% إلى 126.28 ين.

المصدر:يونيوز