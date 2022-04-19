صالح يؤكد أهمية ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين في قصر السلام ببغداد، رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير.

وأكّد صالح، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في حماية المال العام، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بما يعزز جهد الدولة في ترسيخ حكم رشيد يقوم على الارتقاء بنظم الإدارة والحكم في مؤسسات الدولة، ويضمن تكافؤ الفرص ويحمي ثروات البلد، مشدداً على أن آفة الفساد الخطيرة تؤثر على إرادة البلد واستقراره وتقدمه.

من جانبه، ثمّن رافل ياسين دعم الرئيس العراقي لعمل ديوان الرقابة المالية في القيام بالمهام المنوطة به، واهتمامه في قضية مكافحة الفساد الإداري والمالي، مستعرضاً أمامه سير عمل الديوان والخطط الموضوعة للفترة المقبلة

المصدر:يونيوز