الشيخ نعيم قاسم: مسار كيان العدو تنازلي والفلسطينيون ليسوا وحدهم في الميدان

شدد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على ان مسار كيان العدو تنازلي ووصل اليوم إلى مرحلة لا يستطيع فيها وأد المقاومة بينما يتعرض للتفكك داخليا.

واكد الشيخ قاسم خلال احياء فصائل المقاومة يوم الاسير الفلسطيني في بيروت، ان حزب الله مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

وشدد الشيخ قاسم على ان نصرة فلسطين موقف وايمان وليطمئن الفلسطينيون انهم ليسوا وحدهم في الميدان، كل المقاومين في منطقتنا من لبنان الى المنطقة معكم ايها المقاومون في فلسطين. واضاف "المطبّعون من نموذج الذي ولد في ارض عربية ولكن ليس للعروبة والاسلام اي ذرة في ممارساتهم ، هؤلاء لا نتامل منهم شيئا ، هؤلاء اذناب الصهاينة لانهم كانوا يجتمعون لخنق ومنع مقاومتها".

واكد ان التوصيف الحقيقي الذي يجب ان نعتمد عليه دائما هي المقاومة موجها تحية كبيرة الى الابطال الشهداء في المواجهات الفردية والجماعية وللشعب الفلسطيني البطل المجاهد الذي سيسجل التاريح انه ارقى شعب استطاع ان يصمد هذه الفترة الطويلة ولم يخضع .

وشدد الشيخ قاسم على ان من هو مع فلسطين يجب ان يكون مع المقاومة وكل من رفع شعار انه مع فلسطين ولم يساهم في المقاومة ليس مع فلسطين، وكل المقاومات يجب ان تكون في خدمة المقاومة العسكرية ومن يقف ضد المقاومة العسكرية يعني انه يقف ضد فلسطين.

واشار الشيخ قاسم الى ان هناك الواناً من العذاب تمارس على الاسرى على مرأى من العالم، وهم في داخل سجونهم يسجنون الصهاينة وبصبرهم يكسرون عنفوان الكيان الاسرائيلي وبجهادهم يمدون الشعب الفلسطيني بالمزيد من المعنويات. واكد ان كل الدول الكبرى مدانة لعدم اكتراثها لما يجري ضد هؤلاء بل بتواطؤها وتغطية جرائم “اسرائيل”. واكد اننا ندين هذا الاسر العدواني ونعتبره جزءا لا يتجزأ من الاحتلال.

المصدر:يونيوز