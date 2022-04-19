بوتين: الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، مشيرا إلى أنها أدت إلى "تدهور الاقتصاد في الغرب".

وفي حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي اليوم الإثنين، أضاف بوتين إن التضخم يستقر وإن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته.

وأوضح بوتين أن الروبل مستقر ويجب دعم إجراءات البنك المركزي الروسي، مضيفا "علينا أن نكون حذرين من أجل ضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.

وتابع بويتن قائلا، "من حقنا أن ننظم السوق يدويًا ودعم الشركات التي تضررت".

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير شباط الماضي.

المصدر:يونيوز