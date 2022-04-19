محمد عبدالسلام يؤكد عدم التزام التحالف السعودي بالهدنة

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، أن التحالف السعودي لا زال يمنع وصول الطائرات إلى مطار صنعاء ويعرقل وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، في ظل شنه غارات جوية وهجومات على الأرض.

وقال عبدالسلام، في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين، "منذ سريان الهدنة وتحالف العدوان يمنع وصول أي طائرة إلى صنعاء، ويعرقل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة".

وبيّن رئيس الوفد الوطني أن التحالف السعودي خرق الهدنة عسكريا بشن طيرانه التجسسي 9 غارات، وزحف مرتزقته في محافظة مأرب 3 مرات.

وكان رئيس الوفد الوطني رحب مطلع نيسان/أبريل الجاري، بإعلان المبعوث الأممي لليمن عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة.

المصدر:يونيوز