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النخالة لولايتي:

متمسكون بنهج المقاومة حتى تحرير أرضنا ونشكر الإمام الخامنئي على مساندة قضيتنا

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، صباح اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيًا من مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي ولايتي.
رمز الخبر: ۶۶۲۷۸
تأريخ النشر: 18 April 2022

ونقل ولايتي للنخالة تحيات قائد الثورة الإسلامية الذي يتابع جهاد الشعب الفلسطيني وهو يدافع عن المسجد الأقصى.

من جهته، قال النخالة لولايتي إن "ما يجري في القدس والأقصى هو عدوان على أقدس مقدسات المسلمين".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه في صد العدوان على الأقصى".

هذا وأكد النخالة لولايتي أن "الشعب الفلسطيني متمسك بنهج المقاومة حتى تحرير أرضه وتطهير مقدساته من دنس المحتلين الغاصبين".

وفي الختام، توجه النخالة بالشكر للإمام الخامنئي والقيادة الإيرانية على مساندتهم للقضية الفلسطينية ودعمهم للمقاومة.

المصدر:يونيوز

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