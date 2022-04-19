عمان تستدعي القائم بأعمال سفارة كيان الإحتلال على خلفية الإعتداءات على الفلسطينين في الأقصى

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، عن استدعاء ‏‏سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي، لـ"إيصال رسالة المملكة الصارمة الواضحة، والتي تدين فيها التصرفات الإسرائيلية".‏

استدعت الأردن سفير كيان الإحتلال الإسرائيلي لدى عمان يوم الخميس الماضي ولم يكن موجودًا، لتعيد استدعاء القائم بالأعمال في السفارة اليوم الإثنين، لإيصال رسالة أردنية تحذر وتطالب بوقف فوري للانتهاكات بالمسجد الأقصى.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن السفير الصهيوني لم يكن موجودًا في العاصمة الأردنية عمّان، وأضاف أنه سيتم اليوم استدعاء القائم بأعمال السفارة..

وفي كلمة خلال جلسة النواب اليوم الإثنين، أعلن الصفدي استضافة عمان الخميس المقبل اجتماعًا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية والتي تضم إضافة إلى الاردن كلا من مصر والسعودية والمغرب وقطر وتونس والجزائر، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

وأشار الصفدي إلى استمرار جهود الأردن بالتصدي لكل الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، لافتاً إلى تكثيف الاتصالات الأردنية مع مختلف مراكز القرار العالمي والعربي لإلزام القوة القائمة بالاحتلال في القدس القيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى.

وأوضح الوزير أن "حماية الحرم وهويته أولولية أردنية وننطلق بجهودنا المستمرة للتصدي للإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعيَّة داخل الحرم القدسي الشريف، والمملكة مستمرة في جهودها المكثَّفة وتكريس كل إمكاناتها من أجل القيام بهذه المهمة وحمل المسؤولية، وفقا لتوجيهات العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني".

واقتحم عشرات المستوطنين اليوم الإثنين المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية وجولات استفزازية في رحاب المسجد، لمناسبة عيد الفصح العبري.

المصدر:يونيوز