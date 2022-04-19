النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

التلفزيون الروسي يبث تسجيلاً لأسيرين بريطانيين في أوكرانيا يطالبان بالتفاوض للإفراج عنهما

بثّ التلفزيون الروسي تسجيلاً لبريطانيين اثنين، يقولان إنهما أُسرا في أوكرانيا، ويطالبان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتفاوض للإفراج عنهما.
رمز الخبر: ۶۶۲۷۲
تأريخ النشر: 18 April 2022

بثّ التلفزيون الروسي تسجيلا مصوّرا لشخصين اثنين، أفاد أنهما "بريطانيان" ألقي القبض عليهما، أثناء مشاركتهما في القتال في أوكرانيا، وطالبا رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض على إطلاق سراحهما.

وطلب أحد البريطانيين، الذي ظهر في الشريط المصور، بأن تتم مبادلتهما برجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، "المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، والذي تم توقيفه مؤخرا في أوكرانيا.

ولم يُحدد التسجيل مكان احتجاز الرجلين البريطانيين وهما "شون بينر" و"أيدن أسلين"، في حين ذكرت وسائل إعلام روسية، أنّه تمّ القبض عليهما، بعد مشاركتهما في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية في ماريوبول. ويعتقد أنهما من وحدة استسلمت الأسبوع الماضي للقوات الروسية.

بدورها، بثت أجهزة الأمن الأوكرانية تسجيلاً مصوراً يظهر ميدفيدتشوك وهو يدعو الرئيسين الروسي والاوكراني، إلى مبادلته مع عناصر أوكرانيين يقاتلون في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اقترح في 12 نيسان/أبريل على موسكو استبدال ميدفيدتشوك الذي احتجز في اليوم نفسه، بالأوكرانيين المحتجزين في روسيا.

وردا على سؤال حول عملية تبادل محتملة، قال الكرملين إن ميدفيدشوك "ليس مواطناً روسياً"، مشيراً إلى أنه لا يعرف ما إذا كان يرغب في أن تتدخل موسكو في قضيته.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
شرطة دبي تحبط تهريب مخدرات بقيمة 18.6 مليون دولار والمتهمون من جنسيات مختلفة
وزارة الدفاع تعلن مقتل 19 من حزب العمال الكردستاني في عمليتها المتواصلة شمال العراق
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
الجبهة الشعبية: لمرجعية وطنية موحدة تقوم على أساس التخطيط والاسناد للمقاومة والانتفاضة
بوتين يبحث مع نظيره الجزائري سوق الطاقة والتوتر في الشرق الأوسط وأوكرانيا
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
مقدمة الأخبار الأكثر شهرة في بيونغ يانع تشكر كيم جونغ أون على منحها شقة جديدة
حزب الله: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأمريكيين
الرئيس قيس سعيد يؤكد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن لحماية الوطن والمواطنين
محافظ البنك المركزي يحذر من تداعيات انخفاض الين
صواريخ اسكندر تدمر مركز إدارة لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية
وقفة تضامنية في معتقل الخيام مع الأسرى في السجون الإسرائيلية
القطاع السياحي يستعيد زخمه بعد الشلل الذي تسبب به وباء كورونا
المسيّرة الايرانية الأحدث "غزة"
راصد المخاطر عدد 1
افتتاح معرض للفن المغربي الحديث في متحف بمدينة أمستلفين
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
النخالة لوزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حماية أرضه ومقدساته
سيول تختبر جيلاً جديدًا من الرادارات التي طورتها لسفنها الحربية
زيلينسكي: كل تأخير سياسي لايصال السلاح هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين
حزب الله: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأمريكيين
الاتفاق بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة لا يشمل أطرافًا ثالثة وليس مرتبطا بواشنطن
طوكيو: سنسعى للتواصل الوثيق مع الإدارة القادمة لكوريا الجنوبية
حريق هائل في كيب تاون يشرد المئات
السيد نصرالله: مسيرة المقاومة والشهادة تمثل معاني الحب لله ورسوله