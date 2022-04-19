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السلطات الصحية تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا لأول مرة منذ عامين

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ ظهور الوباء في البلاد في شباط/فبراير 2020.
رمز الخبر: ۶۶۲۷۱
تأريخ النشر: 18 April 2022

وقال بيان للوزارة، أمس الاحد، إنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس استقر عند 265739 إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند 6874، وبلغ عدد المتعافين من كورونا 17833.

وسجلت الجزائر أعلى حصيلة إصابات في 25 كانون الثاني/يناير الماضي بـ2521 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، فيما سجلت أعلى حصيلة وفيات في 28 تموز/يوليو 2021 بـ49 حالة وفاة.

وسجلت الجزائر في 25 شباط/فبراير من العام 2020 أول إصابة بفيروس كورونا لشخص من جنسية إيطالية دخل البلاد في 17 من الشهر ذاته.

المصدر:يونيوز

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