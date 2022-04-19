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سيول تختبر جيلاً جديدًا من الرادارات التي طورتها لسفنها الحربية

أعلن موقع (Naval News) أن كوريا الجنوبية تختبر جيلًا جديدًا من الرادارات التي طورتها لسفنها الحربية.
رمز الخبر: ۶۶۲۶۹
تأريخ النشر: 18 April 2022

وجاء في منشور على الموقع: "بدأ المطورون في شركة (Hanwha Systems) الكورية الجنوبية باختبار جيل جديد من رادارات مصفوفة المسح الإلكتروني النشط (AESA) التي طورتها سيول لتعمل مع أحدث السفن في سلاح البحرية في البلاد، هذه الرادارات يجب أن تحسن بشكل كبير من قدرات القوات العسكرية على اكتشاف الأهداف البحرية والجوية المعادية".

وبحسب للموقع فإن كوريا الجنوبية "تخطط لاستخدام الرادارات الجديدة في سفن (FFX-III) الحربية والتي ستبدأ بتشغيل أول سفينة منها عام 2024، كما ستستعملها مع المدمرات العسكرية البحرية المستقبلية من نوع (KDDX)"، مشيرًا الى أن "هذه الرادارات ستكون قادرة على اكتشاف نحو 4000 هدف في وقت واحد".

ولفت إلى أن الرادارات الكورية الجنوبية الجديدة تتمتع بحماية ممتازة كونها ستدمج داخل مجمع الصاري في السفن الحربية، كما صممت لتكون عملية صيانتها وتحديثها سهلة". منوهًا إلى "أن كوريا الجنوبية كانت قد شككت في بداية مشروع تطوير هذه الرادارات بإمكانية نجاح المشروع كون الولايات المتحدة لم تزودها بالبيانات الفنية والتقنية اللازمة للأمر، لكن شركة (Hanwha Systems) المحلية نجحت بالفعل بمشروعها وطورت نماذج أولية لهذا الرادارات خلال 4 سنوات من بدء المشروع".

المصدر:يونيوز

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