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الكرملين: الموقف الأوكراني غير ثابت في المفاوضات ومتغير بشأن النقاط المتفق عليها

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الجانب الأوكراني غير ثابت في المفاوضات، وموقفه متغير بشأن النقاط المتفق عليها.
رمز الخبر: ۶۶۲۶۷
تأريخ النشر: 18 April 2022

وحول رد فعل الكرملين على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن مفاوضات كييف مع موسكو، قال بيسكوف في تصريح صحفي: "لا نريد نشر تلك الجوانب التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات".

وأضاف بيسكوف أن "ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد"، مشيرا إلى أن "الجانب الأوكراني غالبا ما يغير موقفه بشأن القضايا المتفق عليها بالفعل".

وقال: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، الرئيس دالروسي فلاديمير بوتيند قال مؤخرا إنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها، وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".

وفي وقت سابق وبالتزامن مع اقتراب القوات الروسية من إحكام السيطرة على مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن كييف ستعلق التفاوض مع موسكو "إذا قتلت القوات الروسية آخر العسكريين الأوكرانيين الذين يواصلون القتال في مدينة ماريوبول".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم، يومها الـ54 على التوالي، فيما تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية العسكرية الاوكرانية، وسط معارك شديدة.

المصدر:يونيوز

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