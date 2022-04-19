طوكيو: سنسعى للتواصل الوثيق مع الإدارة القادمة لكوريا الجنوبية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو، إن الحكومة ستسعى إلى التواصل الوثيق مع الإدارة القادمة لكوريا الجنوبية.

وأضاف هيروكازو، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية والتعاون الثلاثي الذي يشمل الولايات المتحدة، ضروريان للتعامل مع كوريا الشمالية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن الالتزام بالاتفاقيات بين الدول هو مبدأ أساسي للعلاقات الدولية، موضحًا أن اليابان ستسعى إلى استعادة العلاقات الثنائية السليمة على أساس موقفها الثابت.

وأوضح ماتسونو أن العلاقات الصحية بين اليابان وكوريا الجنوبية ضرورية أيضًا لتحقيق نظام دولي قائم على القواعد ولضمان السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول، إرسال وفد إلى اليابان الأسبوع المقبل قبل تنصيبه في العاشر من أيار/مايو المقبل.

المصدر:يونيوز