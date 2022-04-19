مظاهرة حاشدة في لندن تأييدًا لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

شارك المئات من أبناء الجالية الباكستانية، بمظاهرة حاشدة وسط العاصمة البريطانية لندن، تأييدًا لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وحمل المشاركون في المظاهرة الأعلام الباكستانية، مرددين شعارات تدعم موقفهم وتؤيّد الرئيس خان.

هذا وألقيت خلال التظاهرة كلمات أشادت بدور رئيس الوزراء الباكستاني السابق، مؤكدة دعم الباكستانيين له في ظل الضغوطات الغربية التي يتعرض لها.

وقبل أيام، انتخب البرلمان الباكستاني زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، شهباز شريف، رئيساً لوزراء باكستان. وحجب البرلمان الباكستاني الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، حيث جاءت نتيجة التصويت لصالح سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان بـ 174 صوتاً.

وأكّد خان أنَّ تحركات عزله هي "محاولة لتغيير النظام في إسلام آباد، بدعم من الولايات المتحدة".

المصدر:يونيوز