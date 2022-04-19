قصف تركي متواصل يروع الأهالي ويهدد حياتهم

شكا المواطنون العراقيون من القصف التركي المستمر باستخدام مختلف أنواع الأسلحة على القرى والمناطق المحيطة بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

ولفتت مصادر عراقية إلى تعرُّض نحو 10 قرى للتدمير وهجرة سكانها بسبب القصف والعمليات العسكرية.

وتشن تركيا غارات جوية بشكل منتظم على شمال العراق، كما أرسلت قوات كوماندوس إلى المنطقة لدعم عملياتها، التي تقول إنها لمنع الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدودها.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إطلاق عملية عسكرية جوية وبرية أطلقت عليها اسم "قفل المخلب" ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق، فجر اليوم الاثنين.

وأشار أكار إلى أنّ طائرات تركية قصفت أهدافاً ومعسكرات وأنفاقاً وملاجئ ومخازن ذخيرة.

وأضاف أنّ قوات تركية خاصة تسللت إلى المنطقة وشاركت في العملية بدعم من وحدات مدفعية.

وقال وزير الدفاع التركي، إن قوات بلاده سيطرت على كامل الأهداف المخطط لها وحيدت أعداداً كبيرة من الإرهابيين.

المصدر:يونيوز