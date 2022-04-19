موسكو تعلن إحباط هجوم إرهابي واعتقال 3 عناصر ينتمون لتنظيم "داعش"

وقال الجهاز في بيان، اليوم الإثنين: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية على أراضي جمهورية قراتشاي – شركيسيا عملًا إرهابيًا. وفي مدينة تشيركيسك، تم اعتقال ثلاثة مواطنين روس، كانوا يقومون بالإعداد للهجوم على أحد المراكز الحكومية بتعليمات من مقاتلي تنظيم داعش".

وأشار البيان إلى أنه في عنوان إقامتهم "تم ضبط مكونات لصنع متفجرات بدائية الصنع ومخطط يهدف إلى تحقيق تطلعات إرهابية ووسائل اتصال بمحتوى إرهابي، بالإضافة إلى مراسلات مع مسلحي تنظيم داعش حول الجريمة المخطط لها."

وأضاف البيان: "رفعت دعوى جنائية ضد الموقوفين بموجب الجزء الأول من المادة 30 والفقرة "أ" من الجزء 2 من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي كجزء من مجموعة أشخاص،و الجزء 2 من المادة 205-5 (المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية) من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية".

المصدر:يونيوز