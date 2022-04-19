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المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية يزور سيول لإجراء محادثات مع مسؤولين

وصل المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية إلى سيول اليوم الإثنين، لإجراء محادثات مع مسؤولين في كوريا الجنوبية بشأن سبل التصدي لإطلاق بيونغ يانغ المتزايد للصواريخ والمخاوف من احتمال استئناف التجارب النووية.
رمز الخبر: ۶۶۲۵۸
تأريخ النشر: 18 April 2022

وقال الممثل الأمريكي الخاص سونغ كيم للصحفيين لدى وصوله إنه في سيول لمواصلة "التنسيق الوثيق" بشأن التطورات في كوريا الشمالية دون الخوض في التفاصيل.

وأكد أنه مستعد لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية في أي وقت ودون شروط مسبقة ولكن بيونغ يانغ رفضت حتى الآن تلك المبادرات، متهمة واشنطن بالتمسك بسياسات عدائية مثل العقوبات والتدريبات العسكرية.

وسيلتقي الممثل الأمريكي الخاص سونغ كيم ونائبه جونغ باك مع مسؤولين من كوريا الجنوبية من بينهم المبعوث النووي نوه كيو دوك خلال زيارة تستغرق خمسة أيام.

ويتزامن وصولهما مع بدء تدريبات عسكرية سنوية مشتركة تستمر تسعة أيام بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أمس الأحد، إن التدريبات ستتم باستخدام محاكاة من خلال الكمبيوتر ولن تشمل قيام القوات بمناورات ميدانية.

وأدانت كوريا الشمالية التدريبات المشتركة باعتبارها تدريبات على الحرب وتم تقليصها في السنوات الأخيرة وسط محاولات للتواصل دبلوماسيًا مع بيونغ يانغ وبسبب قيود كوفيد-19.

واختبرت كوريا الشمالية يوم السبت ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنها صواريخ تُستخدم في إطلاق أسلحة نووية تكتيكية.

المصدر:يونيوز

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