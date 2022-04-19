مشاهد جوية لميناء ماريوبول بعد سيطرة الجيش الروسي وقوات دونيتسك عليه

رصدت لقطات مصورة من طائرة مسيرة الأجواء في ميناء "ماريوبول" البحري بعد سيطرة الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك عليه.

أظهرت لقطات مصورة التقطته بواسطة طائرة مسيّرة ، ميناء ماريوبول البحري بعد أن سيطر الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك عليه بالكامل.

وتُظهر اللقطات التي تم التقاطها فوق منطقة مياه الميناء بوضوح سفينتين لناقلات البضائع، تقفان على أحد أرصفة الميناء، بالإضافة لسفينتين صغيرتين، "قاطرات" ورافعات الميناء، على أرصفة أخرى.

وقالت مصادر رسمية لوسائل إعلام روسية إنه أثناء التصوير بالقرب من ميناء ماريوبول، سرعان ما توقفت المسيرة (الطائرة بدون طيار) في الجو، كما لو اصطدمت بجدار، وظهرت رسالة مفادها أنه من المستحيل الطيران لمسافة أبعد، فهناك منطقة حظر طيران.

وكانت السفينة "تساريفنا" التي ترفع علم بلغاريا، محاصرة لعدة أيام في بحر آزوف من قبل القوات الأوكرانية إلى أنه تم تحريرها وإجلاء طاقمها المكون من 15 شخصاً إلى دونيتسك في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وفي 11 نيسان/أبريل، أفادت قوات دونيتسك بإجلاء 47 بحارًا من ثلاث سفن كانت عالقة في الميناء، بينهم مواطنون من روسيا وأوكرانيا وأذربيجان ومصر وسوريا.

يُذكر أنَّ العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية تدخل اليوم في يومها الـ54، فيما تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، وسط معارك شديدة.

المصدر:يونيوز