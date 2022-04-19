زيلينسكي ينشر مقطعًا مصورًا له بهاتفه الشخصي من المكتب الرئاسي يثير الريبة والشكوك

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو مصور وهو بحالة من السكر، فيما سارع رواد مواقع التواصل الإجتماعي الى التعليق بسخرية على الأخير.

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوا رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وهو يسجّل رسالة مصورة إلى الأوكرانيين، عن اعتقادهم بأنه كان في حالة سكر، بحسب ما بدا في الفيديو.

ولا يزال مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الرئيس الأوكراني وهو في حالة من السكر، متاحًا على صفحته الرسمية في مواقع "إنستغرام".

وأعلن زيلينسكي عن حبه لمواطنيه في الرسالة المصورة،، ووعدهم أيضًا بأنهم "جميعًا سينتصرون"، وهو كان يلف بكرسي المكتب الدوار طوال فترة تسجيل المقطع.

ولفت المعلقون إلى خطاب زيلينسكي غير المتماسك وسلوكه الغريب في الفيديو، وكتب أحدهم معلقًا: "نعم هو مخمور"، فيما نصحه آخر قائلًا: "يجب أن تطيل في النوم يا فولوديمير".

وكتب معلق ثالث يقول في نبرة ساخرة: "وتقولون لي إنه متعب فقط!، وأنه ليس كما أعتقد أنا؟"، فيما كتب رابع يقول: "واضح كيف أثرت الاحداث الأخيرة سلبًا على حالته".

وتساءل خامس مستغربًا: "هل يوجد من يفهم ما يقوله زيلينسكي؟ لا بد من ترجمة!"، في حين قال آخر: "كم يبدو سعيدًا! غدًا سيشعر بالعار من مثل هذا الفيديو"، كما علّق أحدهم غاضبًا: "هذا الشخص يصفه الغرب بالبطل، تمعنوا في النظر إليه!".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الاثنين يومها الـ54 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك لتحرير كامل أراضي دونباس.

المصدر:يونيوز