تركيا تشنّ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في المناطق الشمالية

شنّت تركيا عملية عسكرية جديدة عبر حدودها، باستخدام القوات الجوية والخاصة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن الطائرات التركية "نجحت في ضرب أهداف تتكون من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، وما يسمى بالمقرات التابعة للمنظمة الإرهابية".

وقال أكار إن الحملة العسكرية، التي أُطلق عليها اسم "Claw-Lock"، تستهدف مخابئ حزب العمال الكردستاني في مناطق ميتينا والزاب وأفاسين باسيان.

وأضاف أن الجيش التركي تلقى دعمًا من مروحيات أتاك وطائرات بدون طيار وطائرات مسيرة مسلحة، مؤكدًا أن المدفعية التركية "أصابت الأهداف بدقة كاملة".

وتابع أكار قائلاً: "حتى الآن، تستمر عمليتنا بنجاح كما هو مخطط لها. وقد تم تحقيق الأهداف المحددة في المرحلة الأولى".

المصدر:يونيوز