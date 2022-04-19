وزارة الدفاع: الطيران الروسي يقصف 108 مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية صباح اليوم الإثنين: "نفذ طيران القوات الجوية الروسية غارات على 108 مناطق لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية. وتم إسقاط طائرة مسيرة بصاروخ جو - جو".

وأضاف كوناشينكوف: "دمرت طائرات الجيش 8 دبابات وعربات قتالية مصفحة أخرى، وكذلك سرية من القوى العاملة المعادية في مناطق باشكوفو، فيسيلي وإيليتشيفكا".

وتابع كوناشينكوف قائلاً: "كما دمرت الصواريخ عالية الدقة من الجو 16 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل. بما في ذلك: خمسة مراكز قيادة للعدو، ومنشأة لتخزين الوقود، وثلاثة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى أفراد ومعدات عسكرية متمركزة في مناطق بارفينكوفو، وغولياي بول، وكاميشيفاخا، وزيلينوي بول، وفيليكوميخايلوفكا، ونيكولاييف السكنية".

المصدر:يونيوز