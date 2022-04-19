الزاملي يجتمع بوزير النفط ويبحث معه مشروع الأنبوب الناقل من البصرة الى العقبة

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اجتماعًا موسعًا، مع وزير النفط احسان عبد الجبار، استكمالًا لاستضافة الكادر المتقدم في الوزارة الاسبوع الماضي.

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اجتماعًا موسعًا، مع وزير النفط احسان عبد الجبار، استكمالًا لاستضافة الكادر المتقدم في الوزارة الاسبوع الماضي، بحضور عدد من النواب، وبناءً على طلب تقدم به اكثر من 50 نائب.

وقال الزاملي "إن هذه الاستضافة تأتي لمناقشة ثلاث محاور مع وزير النفط متمثلة بأزمة الوقود الاخيرة والضمانات المتوفرة بعدم تكرارها ، وارتفاع اسعار النفط الاسود على المعامل الخاصة , إضافةً الى بحث كل حيثيات وجدوى مشروع مد الانبوب النفطي الناقل من البصرة الى ميناء العقبة الاردني".

واكد الزاملي: "ان المشاريع الاستراتيجية والمهمة التي تمس حاجة المواطن ومصلحة وثروات البلاد، لن تمرر او توقع دون موافقة ممثلي الشعب، المكلفين بالحفاظ على مقدرات البلاد"، مشدداً على "ضرورة ملاحقة ومحاسبة مهربي المشتقات النفطية وسحب الاجازات من محطات الوقود المخالفة والمعامل الوهمية".

من جهته قال وزير النفط "ان مشروع الانبوب الناقل لا زال في طور الدراسة ومعرفة التكلفة ، ولم تتم احالته لأي جهة لغاية اليوم ، ولن يتم المضي به دون التنسيق الكامل مع مجلس النواب والتأكيد على جدواه الاقتصادية وبما يخدم مصلحة الشعب".

وخلص الاجتماع بعدد من التوصيات بما يضمن عدم تكرار أزمة الوقود او ارتفاع اسعار النفط الاسود، فضلًا عن التشديد على ملاحقة ومحاسبة مهربي المشتقات النفطية وسحب الاجازات من محطات الوقود المخالفة والمعامل الوهمية وايقاف تجهيزها، ودعم المعامل الانتاجية الفاعلة، واخيراً قيام وزارة النفط بتزويد مجلس النواب بملف مد الأنبوب النفطي للإطلاع عليه ودراسته بشكل كامل.

المصدر:يونيوز