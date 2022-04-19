التجارة الخارجية الإيرانية تنمو بنسبة 37%

قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية "روح الله لطيفي" ان حجم التجارة الخارجية الايرانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الایراني الماضي ( انتهى في 20 اذار/مارس 2022) بلغ 29 مليارا و549 مليون دولار، لیسجل نموا بنسبة 37 بالمائة من حیث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وأضاف " روح الله لطيفي " اليوم السبت، أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية وصل إلى 41 مليونا و522 الف طن، يعادل 29 مليارا و549 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الایراني الماضي ( انتهى في 20 اذار/مارس 2022) ، مسجلا نموا بنسبة 14% في الوزن و 37% من حیث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.
واشار الى تصدير 30 مليونا و 442 الف طن من البضائع بقيمة 13 مليار و 478 مليون دولار في هذه الفترة، لیحقق نموا بنسبة 10% من حيث الوزن و 39% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الاسبق.