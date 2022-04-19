التجارة الخارجية الإيرانية تنمو بنسبة 37%

واشار الى تصدير 30 مليونا و 442 الف طن من البضائع بقيمة 13 مليار و 478 مليون دولار في هذه الفترة، لیحقق نموا بنسبة 10% من حيث الوزن و 39% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الاسبق.

قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية "روح الله لطيفي" ان حجم التجارة الخارجية الايرانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الایراني الماضي ( انتهى في 20 اذار/مارس 2022) بلغ 29 مليارا و549 مليون دولار، لیسجل نموا بنسبة 37 بالمائة من حیث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأضاف " روح الله لطيفي " اليوم السبت، أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية وصل إلى 41 مليونا و522 الف طن، يعادل 29 مليارا و549 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الایراني الماضي ( انتهى في 20 اذار/مارس 2022) ، مسجلا نموا بنسبة 14% في الوزن و 37% من حیث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

واشار الى تصدير 30 مليونا و 442 الف طن من البضائع بقيمة 13 مليار و 478 مليون دولار في هذه الفترة، لیحقق نموا بنسبة 10% من حيث الوزن و 39% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الاسبق.