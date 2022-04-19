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الجهاد الاسلامي: الاعتداءات الخطيرة في المسجد الأقصى تدفع نحو المواجهة الشاملة

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين، صباحية ومسائية.
رمز الخبر: ۶۶۲۴۰
تأريخ النشر: 18 April 2022

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الأحد أن الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة في المسجد الأقصى المبارك تدفع نحو المواجهة الشاملة.

واعتبرت الحركة، أن تجدد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الاحد، تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يمارس التضليل والخداع لتمرير مخططات الارهاب اليهودي.

وقالت :لن نتخلى عن واجباتنا لحماية الأقصى والاحتلال يتحمل مسؤولية كل هذا العدوان والارهاب الذي يمارسه على مرآى ومسمع العالم كله.

وشددت الحركة على أن لا قيمة لأي وصاية على المسجد الاقصى إذا لم توفر حماية حقيقية للأقصى ولا تقوم بالواجبات الاساسية لمنع تهويد الاقصى ووقف الانتهاكات.

واندلعت منذ صباح اليوم مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، بعد اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى، أدى لإصابات واعتقالات كبيرة بين صفوف المصلين.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين، صباحية ومسائية.

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