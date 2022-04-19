النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة

وقال قائد القوات البرية للجيش: إن الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات يزينان اليوم جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.
رمز الخبر: ۶۶۲۳۷
تأريخ النشر: 18 April 2022

وصف قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد كيومرث حيدري، الجيش بأنه ذراع الثورة الإسلامية القوي، مؤكدا بان القوات المسلحة للبلاد بلغت مستوى من القوة والاقتدار بحيث كسرت مرارا هيمنة الأمريكيين في المنطقة.

وقال العميد حيدري ، الأحد ، في حفل تجديد ميثاق كوادر وقادة جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية مع مبادئ الإمام الراحل ، والذي أقيم الى الجوار من المرقد الطاهر لمؤسس الثورة الإسلامية في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، انه عندما انتصرت الثورة الاسلامية حاول جميع الاعداء والمناهضين ممن حملوا السلاح بوجه الثورة والذين كانوا يرون الجيش عقبة امامهم ، حاولوا عبر رفع شعار حل الجيش تدمير الذراع المقتدرة الوحيدة للثورة .

واضاف قائد القوة البرية للجيش انه في ظل غياب الإمام الراحل العزيز نقول اليوم إننا لم ننس شعار" الموت لأميركا "في ساحات هذه الثورة العظيمة ، وأيضاً طبق مقولة الإمام الراحل نعتبر أميركا الشيطان الاكبر وان نهج مقارعة الاستكبار سيتواصل .

وقال العميد حيدري: ان القوات المسلحة الايرانية بلغت اليوم مستوى من القوة والاقتدار بحيث تمكنت مرارا من كسر الهيمنة الاميركية في المنطقة.

واضاف: ان اميركا المعتدية والمجرمة والمتغطرسة التي احتلت أفغانستان والعراق اخذت تغادر المنطقة تجر وراءها اذيال الذل والهزيمة بضغط جنود أكفاء تدربوا في مدرسة الإمام الخميني ، ونحن مدينون في هذا الاقتدار الى تدابير امامي الثورة ونعمة الولاية.

وقال قائد القوات البرية للجيش: إن الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات يزينان اليوم جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأضاف العميد حيدري: ان تغييرات حصلت في هوية وطبيعة القوة البرية للجيش بحيث تحولت إلى قوة هجومية وللرد السريع حتى تتمكن من القتال باقتدار في أي مناخ ضد أي عدو وتقضي عليه.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
شرطة دبي تحبط تهريب مخدرات بقيمة 18.6 مليون دولار والمتهمون من جنسيات مختلفة
وزارة الدفاع تعلن مقتل 19 من حزب العمال الكردستاني في عمليتها المتواصلة شمال العراق
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
الجبهة الشعبية: لمرجعية وطنية موحدة تقوم على أساس التخطيط والاسناد للمقاومة والانتفاضة
بوتين يبحث مع نظيره الجزائري سوق الطاقة والتوتر في الشرق الأوسط وأوكرانيا
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
مقدمة الأخبار الأكثر شهرة في بيونغ يانع تشكر كيم جونغ أون على منحها شقة جديدة
حزب الله: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأمريكيين
الرئيس قيس سعيد يؤكد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن لحماية الوطن والمواطنين
محافظ البنك المركزي يحذر من تداعيات انخفاض الين
صواريخ اسكندر تدمر مركز إدارة لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية
وقفة تضامنية في معتقل الخيام مع الأسرى في السجون الإسرائيلية
القطاع السياحي يستعيد زخمه بعد الشلل الذي تسبب به وباء كورونا
المسيّرة الايرانية الأحدث "غزة"
راصد المخاطر عدد 1
افتتاح معرض للفن المغربي الحديث في متحف بمدينة أمستلفين
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
النخالة لوزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حماية أرضه ومقدساته
سيول تختبر جيلاً جديدًا من الرادارات التي طورتها لسفنها الحربية
زيلينسكي: كل تأخير سياسي لايصال السلاح هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين
حزب الله: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأمريكيين
الاتفاق بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة لا يشمل أطرافًا ثالثة وليس مرتبطا بواشنطن
طوكيو: سنسعى للتواصل الوثيق مع الإدارة القادمة لكوريا الجنوبية
حريق هائل في كيب تاون يشرد المئات
السيد نصرالله: مسيرة المقاومة والشهادة تمثل معاني الحب لله ورسوله