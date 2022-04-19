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رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني:

علينا متابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي

"لذا فانه وبغية تجنب الاخطاء السابقة والظروف التي رهنت اقتصادنا ينبغي علينا الحيلولة دون تكرارها وفي الواقع نحن لا فرصة لنا للخطأ".
رمز الخبر: ۶۶۲۳۶
تأريخ النشر: 18 April 2022

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف على متابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي ونتيجة مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1".

وفي تصريحه الاحد خلال الاجتماع المشترك بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي قال قاليباف: انه الى جانب متابعة المفاوضات ورفع الحظر الذي يعد هاجسا بالنسبة لنا ينبغي علينا متابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي.

واعتبر انه في حال ربط قضايا البلاد بالمفاوضات النووية، فان ادنى نقاش في المفاوضات من شانه ان يؤثر على سعر العملة الصعبة او اسعار السيارات في البلاد مثلا "لذا فانه وبغية تجنب الاخطاء السابقة والظروف التي رهنت اقتصادنا ينبغي علينا الحيلولة دون تكرارها وفي الواقع نحن لا فرصة لنا للخطأ".

وقال قاليباف: علينا العمل من اجل بناء ايران قوية لذا فاننا بحاجة الى اتخاذ قرارات مهمة وفي الواقع فان قضايانا واضحة والسبل محددة وهنالك تداعيات محتملة ايضا، وفي مثل هذه الظروف فان التاخير في اتخاذ القرار يؤدي الى التردد الذي من شانه ان يؤدي الى التغيير في القرار السابق لذا فان التاخير والتردد والتغيير لا ينبغي ان تؤثر على جبهة الثورة في اتخاذ القرارات الشجاعة.

وتابع رئيس المجلس: نحن اليوم بحاجة الى جهاد اتخاذ القرار في المجلس والحكومة لنتغلب على المشاكل وذلك بعد اجراء المشاورات والنقاش المستفيض للعمل من ثم بارادة وصلابة على اساس الحصيلة المستنتجة دون الشعور بالقلق من التهديدات الداخلية والخارجية والاجواء الاعلامية المفتعلة.

وقال: نحن في العام الجاري على اعتاب تنظيم الخطة التنموية السابعة لذا علينا السماح باتخاذ قرارات شجاعة لاننا يمكننا في ظل القرارات الكبرى اجراء عمليات جراحية كبرى وتحقيق تطورات كبرى.

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