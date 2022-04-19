هنية: سنواصل الدفاع عن الأقصى في معركة مفتوحة مع المحتل

"إن شعبنا يدافع عن نفسه وأرضه، ومن حقه الطبيعي أن يستمر في مقاومته، والقدس هي محور الصراع، وسنواصل الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع المحتلين، وسوف نحسمها لصالحنا مهما طال الزمن."

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، أن القدس محور الصراع وسيواصل شعبنا الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع المحتلين، وسوف يحسمها لصالحنا مهما طال الزمن.

وقال هنية في بيان صحفي: "لقد أكدنا لكل الأطراف التي تواصلت معنا أن الأقصى مسجدنا، ولنا وحدنا، ولا حق مطلقًا لليهود فيه، ومن حق شعبنا الوصول إليه والصلاة والاعتكاف فيه، ولن نخضع لكل إجراءات القمع والإرهاب الصهيوني."

وتابع: "إن شعبنا يدافع عن نفسه وأرضه، ومن حقه الطبيعي أن يستمر في مقاومته، والقدس هي محور الصراع، وسنواصل الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع المحتلين، وسوف نحسمها لصالحنا مهما طال الزمن."