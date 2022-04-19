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الخارجية الايرانية تستدعي القائم باعمال السويد بسبب احراق القرآن الکريم في السويد

وأعرب القائم بالأعمال السويدي عن أسفه للحادث الذي وقع في بلاده قائلاً إنه سينقل الأمر على الفور إلى سلطات بلاده .
رمز الخبر: ۶۶۲۳۱
تأريخ النشر: 18 April 2022

اثر الاحداث الاخيرة في السويد وقيام مجموعة من المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم، استدعت الخارجية الايرانية القائم باعمال السويد لدى طهران .

وافادت وكالة تسنيم الدولية انه اثر الاحداث الاخيرة في السويد و قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم " راسموس بالودان" ، بإحراق نسخة من القرآن الكريم، استدعى رئيس الدائرة الثالثة لغرب اوروبا بوزارة الخارجية الايرانية القائم باعمال السويد لدى طهران في غياب السفير السويدي وابلغته احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد ازاء الفعل المسيء للشخص المذكور والذي تم للاسف بحماية الشرطة السويدية بذريعة حرية التعبير.

وادان رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية هذا العمل المهين خلال شهر رمضان المبارك ، مذكرا بمسؤولية الحكومة السويدية في هذا الصدد ، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من قبل الحكومة السويدية لإنهاء الاساءة الى القرآن الكريم وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل.

واعتبر المسؤول بوزارة الخارجية إلاساءة لمقدسات أكثر من ملياري مسلم في العالم وجرح مشاعرهم بأنه أسوأ انتهاك ممكن لحرية التعبير وقال: "هذا الحادث المؤسف الذي وقع تحت حماية الشرطة السويدية يشوه صورة السويد بين المسلمين حول العالم."

وأعرب القائم بالأعمال السويدي عن أسفه للحادث الذي وقع في بلاده قائلاً إنه سينقل الأمر على الفور إلى سلطات بلاده .

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