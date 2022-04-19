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الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد

هنأ ا الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد، أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بمناسبة عيد الفصح المجيد متمنياً لهم وللسوريين جميعاً دوام الصحة والخير والسلام.
رمز الخبر: ۶۶۲۲۹
تأريخ النشر: 18 April 2022

ونقل منصور عزام وزير شؤون الرئاسة السورية تهاني الرئيس الأسد إلى غبطة البطريرك جوزيف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ونيافة المطران مار يوحنا جهاد بطاح رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك ونيافة المطران أرماش نالبنديان رئيس أساقفة دمشق للأرمن الأرثوذكس ونيافة المطران جوزيف أرناؤوطي رئيس أساقفة دمشق لأبرشية الأرمن الكاثوليك والقس بطرس زاعور رئيس السينودس الإنجيلي في سوريا ولبنان والرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بدمشق ونيافة المطران سمير نصار رئيس أساقفة دمشق المارونية والأب أنطون لوكسه رئيس طائفة اللاتين بدمشق والأب مالك ملوس راعي الكنيسة الكلدانية وإلى أبناء طوائفهم الكريمة بعيد الفصح المجيد.

بدورهم عبر رؤساء الطوائف المسيحية عن شكرهم للرئيس الأسد على تهنئته لهم بهذه المناسبة متمنين له ولعائلته ولجميع السوريين دوام الصحة والعافية، مؤكدين ثقتهم التامة بقدرة سوريا وشعبها على تجاوز تبعات الحرب الإرهابية والحصار الجائر.

ودعوا الله أن يحمي سوريا وشعبها وقيادتها وأن يرحم شهداءها ويشفي جرحاها مؤكدين أن صمود أبناء الأسرة السورية الواحدة سيعيد الأمن والاستقرار إلى ربوعها.

واحتفلت اليوم الطوائف المسيحية في سوريا التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد عيد قيامة السيد المسيح بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس ودور العبادة.

المصدر:يونيوز

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