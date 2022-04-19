الكاظمي يشدد على الاسراع بتنفيذ مشروع نصب وحدات العناية بالاطفال الخدج

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على الاسراع بتنفيذ مشروع نصب وحدات العناية بالاطفال الخدج في العراق.

وترأس الكاظمي اليوم الأحد، اجتماعا لفريق مشروع العناية بالاطفال الخدج في العراق، ومتابعة تنفيذ نصب وحدات العناية بهم في المستشفيات المتخصصة.

واستمع الكاظمي الى شرح مفصل عن المشروع الذي يتكون من 22 وحدة لرعاية الاطفال الخدج، ويهدف إلى سد النقص في المنظومة الصحية العراقية في هذا المجال.

وأثنى الكاظمي على "المشروع والعاملين عليه، واكد على اهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الصحية المتطورة التي تهدف الى الارتقاء بالواقع الصحي في عموم البلاد"، مشددا على "ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع وتذليل جميع العقبات التي قد تواجهه".

المصدر:يونيوز