حزب الله: الانتخابات المقبلة استحقاق مفصلي

أكد حزب الله ومرشحوه للانتخابات خلال لقاءات متنوعة في عدد من المناطق اللبنانية، على مفصلية الاستحقاق الانتخابي.

أكد حزب الله ومرشحوه للانتخابات على مفصلية الاستحقاق الانتخابي، مؤكدين أن الانتخابات محطة مفصلية.

وخلال لقاء انتخابي في بلدة حارة الفيكاني قضاء زحلة أكد مرشحا لائحة الأمل والوفاء النائب ابراهيم الموسوي ورامي ابو حمدان أن الانتخابات محطة مفصلية.

وقال مرشح الثنائي الوطني في دائرة جبيل وكسروان رائد برو، خلال لقاء انتخابي في بلدة المعيصرة، ان الانتخابات ستبرهن ان الوحدة هي المنتصرة.

وخلال حفل تكريمي لفقيد الجهاد والمقاومة محمد علي سليم في بلدة ياطر الجنوبية، رأى مرشح لائحة الأمل والوفاء النائب حسن فضل الله أن من يرفع شعار نزع سلاح المقاومة يعيش على الوهم.

بدوره، عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق اعتبر أنّ أكبر كذبة في الإنتخابات النيابية المقبلة هي اعلان السعودية انها على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال احتفال أقامه حزب الله في بلدة الشرقية احياء لذكرى شهدائها.

المصدر:يونيوز