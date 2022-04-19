النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۶مشاهدات
‍ پ

حزب الله: الانتخابات المقبلة استحقاق مفصلي

أكد حزب الله ومرشحوه للانتخابات خلال لقاءات متنوعة في عدد من المناطق اللبنانية، على مفصلية الاستحقاق الانتخابي.
رمز الخبر: ۶۶۲۲۷
تأريخ النشر: 18 April 2022

أكد حزب الله ومرشحوه للانتخابات على مفصلية الاستحقاق الانتخابي، مؤكدين أن الانتخابات محطة مفصلية.

وخلال لقاء انتخابي في بلدة حارة الفيكاني قضاء زحلة أكد مرشحا لائحة الأمل والوفاء النائب ابراهيم الموسوي ورامي ابو حمدان أن الانتخابات محطة مفصلية.

وقال مرشح الثنائي الوطني في دائرة جبيل وكسروان رائد برو، خلال لقاء انتخابي في بلدة المعيصرة، ان الانتخابات ستبرهن ان الوحدة هي المنتصرة.

وخلال حفل تكريمي لفقيد الجهاد والمقاومة محمد علي سليم في بلدة ياطر الجنوبية، رأى مرشح لائحة الأمل والوفاء النائب حسن فضل الله أن من يرفع شعار نزع سلاح المقاومة يعيش على الوهم.

بدوره، عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق اعتبر أنّ أكبر كذبة في الإنتخابات النيابية المقبلة هي اعلان السعودية انها على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال احتفال أقامه حزب الله في بلدة الشرقية احياء لذكرى شهدائها.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
شرطة دبي تحبط تهريب مخدرات بقيمة 18.6 مليون دولار والمتهمون من جنسيات مختلفة
وزارة الدفاع تعلن مقتل 19 من حزب العمال الكردستاني في عمليتها المتواصلة شمال العراق
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
الجبهة الشعبية: لمرجعية وطنية موحدة تقوم على أساس التخطيط والاسناد للمقاومة والانتفاضة
بوتين يبحث مع نظيره الجزائري سوق الطاقة والتوتر في الشرق الأوسط وأوكرانيا
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
مقدمة الأخبار الأكثر شهرة في بيونغ يانع تشكر كيم جونغ أون على منحها شقة جديدة
حزب الله: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأمريكيين
الرئيس قيس سعيد يؤكد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن لحماية الوطن والمواطنين
محافظ البنك المركزي يحذر من تداعيات انخفاض الين
صواريخ اسكندر تدمر مركز إدارة لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية
وقفة تضامنية في معتقل الخيام مع الأسرى في السجون الإسرائيلية
القطاع السياحي يستعيد زخمه بعد الشلل الذي تسبب به وباء كورونا
المسيّرة الايرانية الأحدث "غزة"
راصد المخاطر عدد 1
افتتاح معرض للفن المغربي الحديث في متحف بمدينة أمستلفين
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
النخالة لوزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حماية أرضه ومقدساته
سيول تختبر جيلاً جديدًا من الرادارات التي طورتها لسفنها الحربية
زيلينسكي: كل تأخير سياسي لايصال السلاح هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين
حزب الله: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأمريكيين
الاتفاق بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة لا يشمل أطرافًا ثالثة وليس مرتبطا بواشنطن
طوكيو: سنسعى للتواصل الوثيق مع الإدارة القادمة لكوريا الجنوبية
حريق هائل في كيب تاون يشرد المئات
السيد نصرالله: مسيرة المقاومة والشهادة تمثل معاني الحب لله ورسوله