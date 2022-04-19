حريق هائل في كيب تاون يشرد المئات

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، أن مئات الأشخاص أصبحوا بلا مأوى بعد اندلاع حريق هائل في أحد الأحياء الفقيرة بضواحي كيب تاون، ثالث أكبر مدينة في البلاد.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ في كيب تاون جيرمين كارلس، إن "الحريق اندلع في منطقة جو سلوفو العشوائية، ودمر حوالي 300 كوخ".

وأضاف كارلس أن "الحريق اندلع مساء السبت، فيما لم تحدد السلطات المختصة سببه بعد".

وأظهرت لقطات مصورة بثها التلفزيون المحلي محاولات السكان إنقاذ ما تبقى من منازلهم بهدف العودة إلى حياتهم الطبيعية.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع وفيات أو إصابات، بحسب المصدر نفسه.

وبهذا الخصوص، قال عضو لجنة بلدية كيب تاون زاهد بدروديان، في تغريدة عبر تويتر، إن "الجهات المختصة تقوم بإحصاء عدد العائلات المتضررة، وتحديد نوع الإغاثة التي سيتم تقديمها لمساعدتهم".

وتنتشر الحرائق في مثل هذه المناطق بسبب مواد البناء القابلة للاشتعال المستخدمة في تلك المساكن.

المصدر:يونيوز