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افتتاح معرض للفن المغربي الحديث في متحف بمدينة أمستلفين

يستضيف متحف "كوبرا" بمدينة أمستلفين في هولندا، معرضا للفن المغربي الحديث، تحت شعار "القصة الأخرى.. الحداثة المغربية".
رمز الخبر: ۶۶۲۲۳
تأريخ النشر: 18 April 2022

تحت شعار "القصة الأخرى.. الحداثة المغربية"، يستضيف متحف "كوبرا" بمدينة أمستلفين في هولندا، معرضا للفن المغربي الحديث، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على سبعة عقود من الفن المغربي المعاصر، تياراته ومختلف روافده، وذلك بشراكة مع المؤسسة الوطنية المغربية للمتاحف.

وسيتم عرض نحو 40 عملا ينتمي لمجموعة المؤسسة الوطنية المغربية للمتاحف، ويستمر فتحه أمام الجمهور حتى الثامن عشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

وتعدّ هذه المرة الأولى في هولندا، التي يستقبل فيها فنانون مغاربة قدموا لمناقشة تطور الفن المغربي الحديث منذ استقلال المغرب في العام 1956 إلى يومنا هذا.

وتتألف المجموعة من أعمال لكبار الفنانين التشكيليين المغاربة، من قبيل "مليكة أكزناي"، "الشعيبية طلال"، "محمد شبعة"، "محمد الإدريسي" وغيرهم.

المصدر:يونيوز

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