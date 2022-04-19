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وقفة تضامنية في مدينة حلب إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني

نظم النادي العربي الفلسطيني في مدينة حلب شمال سوريا وقفة تضامنية في المدينة، إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، شارك فيها أبناء حلب إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيها.
رمز الخبر: ۶۶۲۲۲
تأريخ النشر: 18 April 2022

نظم النادي العربي الفلسطيني في مدينة حلب شمال سوريا وقفة تضامنية في المدينة، إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني, وتضامناً مع انتفاضة المسجد الأقصى التي يخوضها الفلسطينيون في القدس المحتلة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك بالوقفة التي أقيمت أمام النادي الفلسطيني وسط مدينة حلب عدد من الكتاب والمثقفين من أبناء المدينة إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين المقيمين هناك.

وندد المشاركون في كلمات ألقيت خلال الوقفة بالجرائم المستمرة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينين المحتجزين في سجونه، والانتهاكات التي يرتكبها بحقهم داخل تلك السجون.

وعبر المشاركون عن تضامنهم مع التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني في الداخل لدرء الخطر وعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في القدس المحتلة.

و يُحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان/أبريل من كل عام، بعد أن اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 باعتباره يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة.

المصدر:يونيوز

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