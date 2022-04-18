المتحدث باسم تنظيم داعش يعلن عن إنطلاق "غزوة الثأر" رداً على مقتل زعيم التنظيم

بث تنظيم داعش الإرهابي مساء اليوم الأحد عبر معرفاته الرسمية، كلمة صوتية للمتحدث الرسمي باسم التنظيم المدعو "أبو عمر المهاجر" تحت عنوان (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ)، دعا خلالها عن انطلاق ما تسمى "غزوة الثأر".

بث تنظيم داعش الإرهابي مساء اليوم الأحد عبر معرفاته الرسمية، كلمة صوتية للمتحدث الرسمي باسم التنظيم المدعو "أبو عمر المهاجر" تحت عنوان (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ).

داعش وعبر متحدثه الرسمي، أعلن عن انطلاق ما تسمى "غزوة الثأر" رداً على مقتل زعيم التنظيم السابق "أبو ابراهيم الهاشمي" القرشي، والمتحدث الرسمي السابق "أبو حمزة القرشي".

ودعا المهاجر عبر الصوتية مسلحي التنظيم إلى الاستعداد للقتال دون تحديد مكان للغزوة التي ذكرها، مشيداً بعمليات التنظيم في مختلف المناطق، مؤكداً أن أوروبا على صفيح ساخن وأن الغرب يضرب بعضه البعض.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في بدايات شهر شباط/ فبراير من العام الحالي، أن الجيش الأميركي أزال من ساحة المعركة زعيم تنظيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال عملية نفذها شمال غربي سوريا، في حين قال مسؤول أميركي إن القرشي فجر نفسه أثناء الهجوم وقتل معه أفراد أسرته في العملية.

وأكدت المخابرات الأميركية والعراقية في وقت سابق أن أبي إبراهيم الهاشمي القرشي هو العراقي التركماني عبد الله قرداش، ويعرف أيضا باسم حاجي عبد الله من محافظة نينوى شمال العراق.

وكانت وزارة الحرب الأمريكية قد أعلنت أن قوات عمليات خاصة نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا يوم الخميس، في بلدة اطمة على الحدود التركية، وعلى بعد 25 كيلومتراً من قرية باريشا، ألتي قتل فيها أبو بكر البغدادي عام 2019، بنفس الطريقة.

المصدر:يونيوز