وثيقة وطن.. مهرجان كرنفالي في دمشق بمناسبة عيد الجلاء

نظم اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع وزارة التربية اليوم الاحد مهرجاناً كرنفالياً بعنوان "وثيقة وطن" وذلك بمناسبة الذكرى الـ76 لعيد الجلاء.

وشاركت حشود من الشباب والكشافة وفرق المراسم والفنون الشعبية من ساحة عرنوس مروراً بدوار السبع بحرات، وصولاً إلى دوار محافظة دمشق حيث قدمت فرق الفنون الشعبية لوحات وطنية وفنية عبرت عن ذكرى الجلاء وعروضا للفرقة المركزية لاتحاد شبيبة الثورة وفرقتي القنيطرة ودمشق للفنون.

وقدم جماهير الشبيبة خلال الكرنفال "وثيقة وطن" إلى الرئيس بشار الأسد أكدوا فيها أن شباب سوريا سيكونون دوماً على قدر المسؤولية التي تفرضها التحديات والمتغيرات متسلحين بقيم الجلاء العظيم مع استعدادهم الدائم لخوض معركة البناء والإنتاج وإعادة الإعمار بكل إمكاناتهم وطاقاتهم كما خاضوا معركة الدفاع عن الوطن ببنادقهم في ميادين البطولة والتضحية والفداء كي تبقى سوريا قوية منيعة.

وبيّن عدد من المشاركين بالكرنفال أن مشاركتهم في هذا الكرنفال جاءت تأكيداً على أن الشعب السوري سيبقى متمثلا قيم الجلاء عبر تعزيز وحدته الوطنية.

المصدر:يونيوز