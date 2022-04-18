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الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمّر 44 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو الروسي، دمر 44 منشأة عسكرية في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۶۲۱۳
تأريخ النشر: 17 April 2022

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إحاطة مسائية اليوم الأحد، إن سلاح الجو دمر 44 منشأة عسكرية أوكرانية، مشيرا إلى أن المنشآت المدمرة شملت مقران للقيادة، وأنظمة "إس-300 المضادة للطائرات.

وأضاف كوناشينكوف أن الضربات الجوية الروسية أسفرت عن تدمير 3 مستودعات للصواريخ وأسلحة المدفعية و23 موقعا لتجمع الجنود والمعدات العسكرية الأوكرانية.

ولفت الناطق باسم الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات لتخزين الوقود والذخيرة بصواريخ عالية الدقة في منطقتي بارفينكوفو ودوبروبول السكنيتين.

المصدر:يونيوز

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