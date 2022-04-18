طالبان تدين إعتداءات الإسرائيليين على المصلين في المسجد الأقصى

دانت وزارة خارجية طالبان اعتداءات الإحتلال الإسرائيلي على المصلين المقدسيين في المسجد الأقصى، فيما وصفها مجلس علماء الشيعة في أفغانستان بأنها جريمة ضد الإنسانية.

وقال متحدث باسم حكومة طالبان في تغريدة على تويتر إن "أفغانستان تدين بشدة عنف المحتلين ضد المدنيين الفلسطينيين في المسجد الأقصى".

ودعا المتحدث باسم الخارجية عبد القهار بلخي، المجتمع الدولي وخاصة الدول الإسلامية إلى "اتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق الإنسان للفلسطينيين ومنع الجرائم الإسرائيلية بحقهم".

كما قال رئيس مجلس علماء الشيعة في أفغانستان، إن اعتداء الإسرائيليين على المصلين الفلسطينيين خلال شهر رمضان وتدنيس المسجد الأقصى من قبل الإحتلال يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

هذا واعتبر عدد من علماء السنة في أفغانستان أن الدول الإسلامية تتحمل مسؤولية جدية تجاه المسجد الأقصى، إذ دعا عضو مجلس الإخوان المسلمين الدول الإسلامية "أن تقف موحّدة ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".

المصدر:يونيوز