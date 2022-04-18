البابا فرنسيس يدعو لوقف الحرب في أوكرانيا

حث البابا فرنسيس زعماء العالم على الاستماع لمناشدات الشعب من أجل السلام في أوكرانيا وانتقد روسيا ضمنيا لجر البلاد إلى صراع "قاس لا منطق فيه".

وقال غي خطاب له بمناسبة عيد الفصح، اليوم الأحد، "عيوننا أيضا في ذهول في عيد قيامة الحرب هذا. نرى أكثر مما يجب من الدماء وأكثر مما يجب من العنف. قلوبنا أيضا مملوءة بالخوف والأسى مع اضطرار العديد من إخواننا وأخواتنا لحبس أنفسهم بعيدا ليكونوا آمنين من القصف".

وأضاف إن أوكرانيا "منهكة للغاية من العنف والدمار الذي تسببت فيه الحرب القاسية التي لا منطق فيها والتي انجرت إليها".

وتابع قائلا، "فليكن هناك قرار بالسلام. من فضلكم، توقفوا عن استعراض العضلات بينما الناس تعاني"، ثم شكر من استقبلوا اللاجئين من أوكرانيا الذين توجه أغلبهم إلى بولندا.

وقال البابا فرنسيس وهو ينظر للساحة التي ملأتها زهور تبرعت بها هولندا "أرجوكم، دعونا لا نعتاد على الحرب!.. لنلتزم جميعا بالتماس السلام وطلبه. نطلب بصوت عال السلام، من الشرفات وفي الشوارع! ربما يسمع زعماء العالم مناشدات الشعب للسلام".

المصدر:يونيوز