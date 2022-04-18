المجلس العسكري يعلن الإفراج عن 1600 سجين في عفو بمناسبة العام الجديد

تجمع أقارب مئات السجناء خارج سجن إنسين في ميانمار، اليوم الأحد، بعد أن أعلنت الحكومة العسكرية إطلاق سراح 1600 سجين في عفو بمناسبة العام الجديد في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وكان عدد السجناء المفرج عنهم في العفو السنوي جزءا بسيطا من 23 ألف سجين أطلق سراحهم العام الماضي. ولم يتضح ما إذا كان العفو سيشمل أعضاء مسجونين في الحكومة المدنية التي أطيح بها في انقلاب في أول فبراير / شباط 2021.

ووقع اللفتينانت جنرال أونج لين دوي، الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس العسكري، على بيان أعلن فيه “إطلاق سراح 1619 سجينا، من بينهم 42 أجنبيا محتجزا، بموجب العفو ضمن احتفالات العام الجديد في ميانمار”.

واعتقل الجيش ما لا يقل عن 13282 شخصا وقتل 1756 معارضا منذ الانقلاب، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ومن بين المعتقلين زعيمة الحكومة المخلوعة أونج سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمحتجزة في العاصمة نايبيداو، ومستشارها الاقتصادي الأسترالي الجنسية شون تيرنل الموجود في سجن إنسين في ضواحي يانجون.

المصدر:يونيوز