الرئيس عون للبنانيين: الانتخابات حاصلة ونعيش مأساة صعبة جدّاً وما أصابكم أصابني

طمأن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اللبنانيين إلى أنّ "الانتخابات ستحصل" قائلا: "كل التحضيرات جاهزة، ولا سمح الله ما يصير شي".

وأمل عون، في تصريح من بكركي بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبيل المشاركة في قداس الفصح، "قيامة لبنان مع هذا العيد لأنّنا نعيش اليوم مأساة صعبة، ونحن اليوم في حالة صعبة جداً وأنا أعيشها مثلكم وما أصابكم أصابني".

وقال: "وصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤثر إيجاباً على الوضع في لبنان".

وأكد عون قائلا: "نريد افضل العلاقات مع الدول العربية، وعودة السفراء إلى بيروت خطوة مهمة في هذا المجال".

كما شدد على أن "زيارة البابا فرنسيس تحمل أملاً للبنان، ونحن اليوم نعيش على رجاء القيامة، لذا لن نيأس ونحن على قيد الحياة".

وردّاً على سؤال حول مَن يُعرقل القضاء، أجاب عون: هو نفسه مَن عطّل مجلس الوزراء، وعلى أهالي الشهداء التوجه نحو المعرقلين".

المصدر:يونيوز