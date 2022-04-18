حماس: لن نسكت عن الاعتداءات والمقاومة سترد في الزمان والمكان المناسبين

أكدت حركة حماس على مواقفها السابقة الجازمة بالرد على العدوان الاسرائيلي على القدس والمقدسيين.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، شدد القيادي في حماس إياد أبو فنونة على أن "التمادي في العداون لن يتم السكوت عنه ابدا".

أضاف: "العداون داخل الاقصى والاقتحامات ومحاولة اللّف والدوران وذبح القرابين داخل المسجد الاقصى لن يمر مرور الكرام والمقاومة ستتخذ موقفها في الزمان والمكان المناسبين".

○حماس: حرية الاسرى واجبة وكل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة

أكدت حركة حماس أن "الاسرى القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي هم الشرف والعزة والقلاع داخل السجون".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار في يوم الاسير الفلسطيني، أكد القيادي في حماس إياد أبو فنونة أن "حرية الاسرى واجبة وكل الخيارات مفتوحة ومطروحة".

أضاف: "لن نألوا جهدا لتحرير الاسرى الابطال، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة أمام المقاومة وحماس وكل شعبنا الفلسطيني من اجل تحرير الابطال الاسرى من قيد السجان".