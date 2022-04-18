الجهاد الاسلامي: القدس في خطر وعلينا الاستنفار للمدافعه عنه حتى الانتصار

أكدت حركة الجهاد الاسلامي أنها "تتابع عن كثب ما يحصل في المسجد الاقصى من جرائم وسحل واقتحامات وقتل وحرمان المسلمين من العبادة".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، دعا القيادي في الحركة جميل عليان "ابناء الشعب الفلسطيني الى الاستنفار التام ومحاصرة مدينة القدس لمنع اليهود من دخولها".

كما دعا الى الانتفاضة في الشوارع قائلا: "لا وقت اليوم للجلوس في المنازل، ويجب ان نستنفر ادواتنا لنصرة اهلنا في القدس".

وشدد على أن "القدس اليوم في خطر ووضعنا الفلسطيني وحقنا المقدس في خطر ويجب ان ندافع عن انفسنا ونحقق النصر في وجه القاتل الاسرائيلي الخائف على وجوده".