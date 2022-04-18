الجهاد الإسلامي: لن نتخلى عن واجباتنا لحماية الأقصى والاعتداءات تدفع نحو المواجهة الشاملة

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أن "الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة في المسجد الأقصى المبارك تدفع نحو المواجهة الشاملة".

واعتبرت الحركة، في بيان، أن "تجدد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يمارس التضليل والخداع لتمرير مخططات الارهاب اليهودي".

ودعت الحركة، الى "استمرار الرباط في المسجد الأقصى، قائلة: "لن نتخلى عن واجباتنا لحماية الأقصى والاحتلال يتحمل مسؤولية كل هذا العدوان والارهاب الذي يمارسه على مرآى ومسمع العالم كله.

وشددت الحركة على أن لا قيمة لأي وصاية على المسجد الاقصى إذا لم توفر حماية حقيقية للأقصى ولا تقوم بالواجبات الاساسية لمنع تهويد الاقصى ووقف الانتهاكات".

المصدر:يونيوز