الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 23 ألف شخص في صفوف القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 23 ألف شخص، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 23 ألف شخص، مضيفا أن الوزارة تمتلك بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا، والتي يخشى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إبلاغ الشعب الأوكراني بها.

وأضاف "تبلغ الخسائر التي لا يمكن تعويضها حتى الآن في الجانب الأوكراني 23367 شخصا"، موضحا أن وزارة الدفاع الروسية ستنشر قريبا وثائق أوكرانية تكشف أماكن مقتل الجنود الأوكرانيين وأماكن دفنهم.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية طهرت بالكامل المنطقة الحضرية في ماريوبول من تشكيلات "آزوف" المسلحة الأوكرانية الإرهابية المحظورة في روسيا، مشيرا إلى أن هناك بعض المجموعات المسلحة الأوكرانية محاصرة في الوقت الراهن بالمنطقة المحيطة بمصنع "آزوفستال".

وأردف المتحدث باسم الدفاع الروسية قوله: "بلغ مجموع الخسائر البشرية في صفوف المجموعات الأوكرانية أكثر من 4 آلاف شخص في ماريوبول فقط، ولذلك، فإن تصريحات زيلينسكي لوسائل الإعلام الغربية، بأن الخسائر التي لا يمكن تعويضها في صفوف القوات الأوكرانية خلال العملية [العسكرية الروسية] تتراوح بين 2500 و3000 شخص هي كذبة شائعة بالنسبة له".

هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

المصدر:يونيوز