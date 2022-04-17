فرنسا تعيد سفارتها من لفيف إلى كييف

أعلنت فرنسا إعادة سفارتها لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف من مدينة لفيف حيث تم نقلها أوائل آذار/مارس الماضي مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "إعادة الانتشار هذه ستحدث قريبا جدا وستسمح لفرنسا بتعميق دعمها لأوكرانيا بشكل أكبر في جميع المجالات لمواجهة الحرب التي شنتها روسيا في 24 شباط".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن الأمر خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

ومع ذلك، تواصل فرنسا نصح رعاياها بعدم العودة إلى أوكرانيا، بما في ذلك إلى كييف.

وأشارت الحكومة الفرنسية الثلاثاء الماضي إلى "أننا نعتبر العودة أمرا غير وارد بالنسبة إلى الفرنسيين الذين عاشوا في أوكرانيا. لا تزال عودة المواطنين الفرنسيين محظورة رسميا"، مشددة على أن "أوكرانيا بكاملها لا تزال منطقة حرب".

المصدر:يونيوز