السيسي يبحث مع وفد من الكونغرس الامريكي تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فدًا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، ذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا.

وتحدث راضي بأن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

ومن جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكي الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.

المصدر:يونيوز