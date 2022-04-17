مكتب السيد السيستاني في بلخ يقدم مساعدات إنسانية لـ800 عالم دين بمناسبة شهر رمضان

قدم مكتب المرجع الديني العراقي السيد علي السيستاني، في مدينة بلخ شمال أفغانستان، مساعدات غذائية لعلماء دين سنة وشيعة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال حفل توزيع المساعدات الغذائية، عبّر علماء الدين السنة عن تقديرهم لهذه الخطوة من قبل المرجع الديني السيد علي السيستاني وعدم تفرقته بين السنة والشيعة.

ووصف بعض المتحدثين الوضع الراهن في أفغانستان بأنه حساس للغاية، وطالبوا علماء وأئمة المساجد بإدراك الوضع الحالي ومنع الانقسامات وقطع أيدي الأعداء الذين يسعون لتقسيم المسلمين.

كما اعتبر المسؤول عن مكتب السيد السيستاني في بلخ، السيد حيدر هاشمي، أن للسيد السيستاني دور ومكانة في تعزيز وحدة المسلمين، داعيا الحكومة إلى منح الفتيات الحق في التعليم.

المصدر:يونيوز