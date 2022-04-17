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حكومة طالبان تتوعد إسلام آباد بعواقب غير مرغوب فيها بعد غارات باكستانية على أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة طالبان أنها استدعت سفير إسلام آباد، على خلفية غارات شنها الجيش الباكستاني الليلة الماضية على جنوب شرق أفغانستان.
رمز الخبر: ۶۶۱۶۰
تأريخ النشر: 17 April 2022

وسلمت الوزارة، حسب بيان صدر عنها اليوم السبت، إلى السفير الباكستاني منصور أحمد خان مذكرة احتجاج على هذه الغارات، مطالبة بمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وشدد وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي خلال الاجتماع للسفير الباكستاني على ضرورة "منع جميع الانتهاكات العسكرية، بما فيها تلك التي حصلت في خوست وكنر"، محذرا من أنها "تسفر عن تفاقم العلاقات بين الدولتين وتتيح للأعداء إساءة استخدام الوضع، ما يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها".

ويأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية أفغانية أفادت نقلا عن شهود عيان بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الغارات الباكستانية التي طالت الليلة الماضية مناطق في ولايتي كنر وخوست جنوب شرق البلاد.

ونقلت مصادر صحافية عن زعيم قبلي من ولاية وزيرستان الباكستانية يقيم في خوست قوله إن القصف الباكستاني طال مخيما للاجئين من ولايته، وخلف 30 شخصا على الأقل بين قتيل وجريح، بينما تحدث شهود عيان في كنر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل.

من جانبها، نقلت مصادر اخرى عن مسؤول في الحكومة الأفغانية وأحد سكان كنر تأكيدهما أن القوات الباكستانية أطلقت فجر اليوم صواريخ، ما خلف ستة قتلى على الأقل.

المصدر:يونيوز

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