بوتين يناقش مع ولي العهد السعودي الوضع في أوكرانيا والتسوية في اليمن وملف الطاقة

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ولى العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، منها الوضع في أوكرانيا ومسألة التسوية باليمن، وملف أوبك+ الخاص بتخفيضات النفط، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الكرملين، اليوم السبت، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تبادلا خلاله الآراء حول عدة مواضيع على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والتسوية في اليمن، وفقا للكرملين.

وأشار البيان إلى أن "الجانبين ناقشا أيضا القضايا المتعلقة بالأجندة الثنائية، وأكدا التزامهما بتوسيع "العلاقات ذات المنفعة المتبادلة".وتابع البيان "لقد أعطوا تقييما إيجابيا للعمل المشترك داخل أوبك + بهدف ضمان استقرار سوق النفط العالمية".

واختتم بوتين متمنيا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا رمضان سعيد، حسب نص البيان.

ومن جانبه، أكد ولي العهد السعودي لبوتين، مساندة الرياض للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا وتحقق الأمن والاستقرار.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

كان قد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

المصدر:يونيوز